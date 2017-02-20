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TSK'daki pilot açığı hızla kapanıyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 15 Temmuz sonrası oluşan 240 savaş pilotu açığının beklenenden hızlı kapanacağı belirtildi.

20.02.2017 - 04:45
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TSK'daki pilot açığı hızla kapanıyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan ve çoğunlukla FETÖ’cü personelin engellemesi sonucu savaş pilotu olamayıp ‘yer hizmeti sınıfı’na gönderilen personelden 1076’sına yeniden pilot olma için başvuru imkânı tanındı. Başvurulardan uygun olan 967’si yeniden incelendi. İncelemelerin ardından ilk etapta 295 personel sağlık muayenesine ve fizyolojik eğitime gönderildi. 281’i uçuşa gönderilmeye hazır hale geldi. 47’si de pilot öğretmenliği için uygun görüldü.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; daha önce çıkarılan kanun hükmündeki kararname (KHK) doğrultusunda Hava Kuvvetleri’nden ayrılıp sivil havacılıkta görev yapan 40 - 60 pilotun da öğretmen pilot olarak görev yapacağı dikkate alındığında Hava Kuvvetleri’nde öğretmen pilot sayısının 90’a ulaşacağı hesap edildi. 90 öğretmen pilotun yetiştireceği pilotlarla, önümüzdeki yıldan itibaren Türk Hava Kuvvetleri’ndeki öğretmen pilot sayısının 150 ile 200 arasında olması hedeflenmiş durumda.

HEDEFE 7 YIL ERKEN ULAŞILACAK

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan ihraçlar nedeniyle Hava Kuvvetleri envanterindeki savaş uçaklarını kullanacak pilotların sayısı, dünya standartlarının çok altına düşmüş, yapılan hesaplar sonucu sandalye-muharip pilot oranının 1’e 0.8 olduğu anlaşılmıştı.

Mevcut durumun devam etmesi halinde dünya standardı olan 1 sandalyeye 1.5 pilot oranına ancak 2026’da ulaşılabileceği hesaplanmıştı. Ancak çıkarılan KHK ve geri dönüşler sayesinde dünya standardına 2019’da ulaşılacağı bildirildi.

TSK'daki pilot açığı hızla kapanıyor

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