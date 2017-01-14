taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.524
USD
3,7235
EURO
3,9636
ALTIN
143,35
PETR
55,5400

TSK'dan açıklama

TSK, 18 DAEŞ terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

14.01.2017 - 10:27
  1. Haberler
  2. Gündem

e

 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Fırat Kalkanı ile ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre 18 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah'da bulunan 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzii imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de First Lady Trump'ı giydirme tartışması

ABD'de First Lady Trump'ı giydirme tartışması

105
HDP'li Paylan'dan TBMM'de 'soykırım' provokasyonu

HDP'li Paylan'dan TBMM'de 'soykırım' provokasyonu

273
Mete Yarar: Vekilin ayağını ısıranı komando yaparım

Mete Yarar: Vekilin ayağını ısıranı komando yaparım

78
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı sistemi yorumu

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı sistemi yorumu

300
Bakan Çelik'ten akademisyenlere ekmek tepkisi

Bakan Çelik'ten akademisyenlere ekmek tepkisi

120
CHP heyeti yumruk atan vekili ziyaret etti

CHP heyeti yumruk atan vekili ziyaret etti

193
Başbakan Yıldırım Bahçeli'yle fotoğraf çektirdi

Başbakan Yıldırım Bahçeli'yle fotoğraf çektirdi

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM