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TSK'dan Afrin açıklaması

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 31 asker şehit oldu, 143 asker yaralandı, 1369 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 15:06..
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TSK'dan Afrin açıklaması

TSK'dan Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada bugüne kadar 627 hedefin imha edildiği, en az 1369 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

31 ŞEHİT

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 31 askerimizin şehit olduğu, 143 askerimizin yaralandığı açıklandı.

Açıklamada, "Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır." denildi.

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