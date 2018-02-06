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TSK'dan Afrin'e top atışı

Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ederken, Hatay'daki top birlikleri terör mevzilerini ateş altına aldı.

AA | 06.02.2018 - 16:29..
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TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/PKK-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

OBÜSLER MEVZİLERİ ATIŞLARLA DÖVÜYOR

Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan'ın karşısındaki Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birlikleri tarafından vuruluyor.

TSK'dan Afrin'e top atışı

SINIRA SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgeden dumanlar da yükseliyor. Askeri helikopterler de sınır hattındaki uçuşlarını sürdürüyor.

Öte yandan, harekat kapsamında kente gelen çok sayıda tank, askeri araç, zırhlı personel taşıyıcısı ile mühimmat yüklü kamyonlar da güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

TSK'dan Afrin'e top atışı

TSK'dan Afrin'e top atışı

TSK'dan Afrin'e top atışı

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