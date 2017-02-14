TSK'dan Amanos Dağları'na hava harekatı

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 21.05-21.10 sıralarında Amanos Dağları bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu grubu 4 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

BİR UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLMUŞTU

Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan şehit olmuştu.