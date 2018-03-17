taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,70
PETR
66,1300

TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

Türk Silahlı Kuvvetleri, özellikle ABD'nin yaptırdığı "Suriye'de siviller zarar görüyor" haberlerini yalanlayarak, "Masumlara zarar verilmiyor" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 00:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

ABD'nin beslediği teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında çırpınışlarını izleyen Batı, Türkiye'ye iftira atmaya devam ediyor. Avrupa basınında neredeyse her gün çıkan 'siviller ölüyor' haberlerine, TSK'dan cevap geldi.

"MASUMLARA ZARAR VERİLMİYOR"

Genelkurmay Başkanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir." şeklinde açıklama yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin gazisinden mesaj: Her şey çok iyi
Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş Süleyman Dindar, "Arkadaşlarımızın yanında olacağız. Her şey çok iyi gidiyor" dedi.
Van'da bir korucu şehit oldu
Van'da yaşayan 41 yaşındaki güvenlik korucusu Fuat Kılağus silahlı saldırıya uğradı. Kılağus, girdiği çatışmada şehit oldu.
FETÖ operasyonunda 2 asker tutuklandı
Karaman merkezli 5 ilde Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan yapılan operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 askerden 2’si tutuklandı.
Canlı yayında gazeteciye kadınlığı üzerinden hakaret
Habertürk'ün konuklarından Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, programın takipçisi gazeteci Esra Öztürk'e, yaptığı yorumdan dolayı kadınlığı üzerinden hakaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

24
FETÖ operasyonunda 2 asker tutuklandı

FETÖ operasyonunda 2 asker tutuklandı

1
Van'da bir korucu şehit oldu

Van'da bir korucu şehit oldu

2
Afrin gazisinden mesaj: Her şey çok iyi

Afrin gazisinden mesaj: Her şey çok iyi

3
Diyarbakır'da bir otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Diyarbakır'da bir otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

0
İngiltere: Rus casusları Putin zehirletti

İngiltere: Rus casusları Putin zehirletti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM