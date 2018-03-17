TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

ABD'nin beslediği teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında çırpınışlarını izleyen Batı, Türkiye'ye iftira atmaya devam ediyor. Avrupa basınında neredeyse her gün çıkan 'siviller ölüyor' haberlerine, TSK'dan cevap geldi.
"MASUMLARA ZARAR VERİLMİYOR"
Genelkurmay Başkanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir." şeklinde açıklama yapıldı.