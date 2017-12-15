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TSK'dan bir haftalık operasyon bilançosu

8-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonda 39 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 19:50..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadelesine devam ediyor.

PKK'YA NEFES YOK

Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; 08 - 14 Aralık 2017 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanılan Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman ve Irak’ın Kuzeyi bölgelerinden operasyonlara devam edildi.

TERÖRİSTLERE DARBE

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, 8-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

TSK'nın icra edilen operasyonlarla ilgili açıklaması şöyle:

4 adet piyade tüfeği, 1 adet tabanca olmak üzere toplam 5 adet hafif silah, 5 adet mayın, 1 adet 82 mm’lik havan mühimmatı, 5 kg patlayıcı, 681,5 kg amonyum nitrat, 0,5 kg C-4 patlayıcı madde, 8 adet el bombası, 1.371 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 64 adet RPG-7 roketatar roketi, 25 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 13 adet fünye, 30 adet şarjör, 3 adet telsiz, 5 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 128 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş,

27 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 63 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir.

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