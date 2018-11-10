TSK, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında bir video yayınladı. "Atatürk'ü görmek demek" temasının işlendiği klipte, Ulu Önder'in yurt gezileri sırasında çekilmiş özel görüntülere yer verildi.

"DAİMA KALBİMİZDESİN"

Atatürk'ün "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir." sözünün yer aldığı klipte, "Daima kalbimizdesin." mesajı verildi.

TSK'dan 'Daima Kalbimizdesin' klibi VİDEO