taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

TSK'dan 'Daima Kalbimizdesin' klibi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle, Atatürk'ün özel görüntülerinin yer aldığı bir klip paylaştı.

İHA | 10.11.2018 - 08:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

D

TSK, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında bir video yayınladı. "Atatürk'ü görmek demek" temasının işlendiği klipte, Ulu Önder'in yurt gezileri sırasında çekilmiş özel görüntülere yer verildi.

"DAİMA KALBİMİZDESİN"

Atatürk'ün "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir." sözünün yer aldığı klipte, "Daima kalbimizdesin." mesajı verildi.

TSK'dan 'Daima Kalbimizdesin' klibi VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

33
Yaya geçidinde yol vermeyen araç radara yakalandı

Yaya geçidinde yol vermeyen araç radara yakalandı

46
BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

13
Trump: Beyaz Saray'dan kovulacak gazeteciler artabilir

Trump: Beyaz Saray'dan kovulacak gazeteciler artabilir

4
Kahramanmaraş'ta huzur bozan Suriyeliler kampa gönderildi

Kahramanmaraş'ta huzur bozan Suriyeliler kampa gönderildi

34
İntihar girişimini film gibi izlediler

İntihar girişimini film gibi izlediler

6
İtalya’dan Vatikan'a: AB'ye 5 milyar euro öde

İtalya’dan Vatikan'a: AB'ye 5 milyar euro öde

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM