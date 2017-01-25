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TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 17 terörist öldürüldü

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ'a ait 181 hedef karadan ve havadan ate altına alınarak imha edildi.

25.01.2017 - 08:44
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TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 17 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 155 gündür devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar sürdürülüyor.

181 HEDEF İMHA EDİLDİ, 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Karadan ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 180, havadan ise Türk savaş uçakları 1 hedefi bombalayarak imha etti. 17 teröristin etkisiz hale getirildiği harekata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 180 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen 1 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksadı ile kullanılan 1 bina imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, hava harekatı icra edilmemiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 17 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 30 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 149 el yapımı patlayıcı 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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