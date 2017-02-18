TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması

Fırat Kalkanı Harekatı 179. gününde 16 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

TSK Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu:

TSK'DAN AÇIKLAMA: 12 DEAŞ HEDEFİ BOMBALANDI

''Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 95 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 9 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 9 bina, 2 araç, 1 akaryakıt istasyonu imha edilmiştir.

16 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda; 5 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiş, 1 barınma yeri imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtları sonucunda toplam 16 DEAŞ terör örğütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.''