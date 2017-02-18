taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması

Fırat Kalkanı Harekatı 179. gününde 16 DEAŞ'lı terörist öldürüldü, 12 hedef imha edildi.

18.02.2017 - 15:10
  1. Haberler
  2. İç Haber

Fırat Kalkanı Harekatı 179. gününde 16 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

TSK Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu:

TSK'DAN AÇIKLAMA: 12 DEAŞ HEDEFİ BOMBALANDI

''Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 95 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 9 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 9 bina, 2 araç, 1 akaryakıt istasyonu imha edilmiştir.

16 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda; 5 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiş, 1 barınma yeri imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtları sonucunda toplam 16 DEAŞ terör örğütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.''

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı

FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı

144
Habertürk canlı yayınında MHP ve referandum kavgası

Habertürk canlı yayınında MHP ve referandum kavgası

158
Kayserispor'un ikinci golü ofsayt çıktı

Kayserispor'un ikinci golü ofsayt çıktı

18
Şanlıurfa’da zarar gören binalara Türk bayrağı

Şanlıurfa’da zarar gören binalara Türk bayrağı

112
Bursasporlu oyuncuya havaalanında tepki: Bursa’yı terk et

Bursasporlu oyuncuya havaalanında tepki: Bursa’yı terk et

12
Işıl Reçber: Rüştü'nün terlikleri bile ayağına getiririm

Işıl Reçber: Rüştü'nün terlikleri bile ayağına getiririm

40
Referandumda kullanılacak oy pusulaları basına tanıtıldı

Referandumda kullanılacak oy pusulaları basına tanıtıldı

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM