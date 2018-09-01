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TSK'dan İdlib sınırına sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kilis üzerinden İdlib sınırına komando, topçu bataryası ve mühimmat sevk etti.

İHA | 01.09.2018 - 00:10..
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TSK'dan İdlib sınırına sevkiyat

Esad rejiminin İdlib'e operasyon yapmak için yığınak hazırladığı iddiaları gündeme oturdu. Gelen bilgiler sonrası Türkiye de ilk hamlesini yaptı.

TSK'dan İdlib sınırına sevkiyat

TSK İdlib'e komandoları gönderdi VİDEO

SINIRA TAKVİYE YAPILDI

Kilis’ten yola çıkan komando birlikleri, topçu bataryası ve mühimmat Hatay sınırına hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında sivil ve askeri kamyonlara yüklenen mühimmat, askerlerin kullanacağı malzemeler ile araç ve gereçleriyle birlikte akşam saatlerinde Hatay’ın İdlib sınırına hareket etti.

Kilis’te sevkiyatlar gece gündüz demeden sürüyor.

TSK'dan İdlib sınırına sevkiyat


TSK'dan İdlib sınırına sevkiyat


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