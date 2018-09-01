TSK'dan İdlib sınırına sevkiyat

Esad rejiminin İdlib'e operasyon yapmak için yığınak hazırladığı iddiaları gündeme oturdu. Gelen bilgiler sonrası Türkiye de ilk hamlesini yaptı.

TSK İdlib'e komandoları gönderdi VİDEO



SINIRA TAKVİYE YAPILDI

Kilis’ten yola çıkan komando birlikleri, topçu bataryası ve mühimmat Hatay sınırına hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında sivil ve askeri kamyonlara yüklenen mühimmat, askerlerin kullanacağı malzemeler ile araç ve gereçleriyle birlikte akşam saatlerinde Hatay’ın İdlib sınırına hareket etti.

Kilis’te sevkiyatlar gece gündüz demeden sürüyor.







