TSK'dan İdlib'e 12. gözlem noktası

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin’deki son gelişmelerle ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’le bugün telefonda görüştü.

Bir gün önce adım atacak yer bulunmayan Bodrum sahillerinde, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu.

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CHP seçimlerde parmak boyası için kanun teklifi verdi

Her seçim öncesi olduğu gibi CHP yine seçimlere şaibe karıştırılacak iddialarını ortaya attı, ardından kanun teklifi verdi: Seçmenler çıkmayan mürekkeple işaretlensin.