TSK'dan Irak'ın kuzeyine bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de terör örgütü YPG'yi bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ederken, Irak'ta yuvalanan teröristlere de geçit vermiyor.

SALDIRI DÜZENLEYECEKLERDİLER, ÖLDÜLER

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üstlerine dönmüşlerdir” denildi.