taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.495
USD
3,8084
EURO
4,7088
ALTIN
162,54
PETR
62,5200

TSK'dan Irak'ın kuzeyine bombardıman

TSK, Irak kuzeyi Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenledi.

AA | 13.02.2018 - 20:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de terör örgütü YPG'yi bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ederken, Irak'ta yuvalanan teröristlere de geçit vermiyor.

SALDIRI DÜZENLEYECEKLERDİLER, ÖLDÜLER

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üstlerine dönmüşlerdir” denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şehit annesine hakaret eden şoför tutuklandı
Adana'da şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Falezlerde insan zinciriyle kurtarma seferberliği
Antalya'da falezlerden sarkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis, sağlık ve vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı.
Dışişleri'nden Yunanistan'a: Tehlikeleri hareketlere son verin
Dışişleri Yunanistan'la yaşanan Kardak gerilimine ilişkin açıklama yaptı.
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktılar
Manisa-Akhisar karayolunda seyir halindeyken tekerleğinin patlaması kontrolden çıkan otomobil başka bir araçla çarpıştı. Araçtakiler burunları bile kanamadan kazayı atlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

463
Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

83
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında

152
Şehide haciz olayında davacı konuştu

Şehide haciz olayında davacı konuştu

274
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

242
SAT ve SAS komandoları Afrin'de

SAT ve SAS komandoları Afrin'de

247
YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar

YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar

337
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM