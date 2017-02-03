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TSK'dan Kahraman Mehmetçik videosu

Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan "Kahraman Mehmetçik" isimli video, sosyal medyada yayınlandı.

03.02.2017 - 23:05
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TSK'dan Kahraman Mehmetçik videosu

Genelkurmay Başkanlığı arması ve yazısıyla başlayan videoda, askerlerin silah başındaki yemin törenlerinde kesitler sunuluyor.

MEHMETÇİK'İN ASKERLİK HAYATLARI

Askerlerin aileleri ile görüşmeleri, askerlik hayatları ve eğitim faaliyetlerine ilişkin fotoğrafların yer aldığı videoda, Mehmetçik'in görevi esnasında zor durumda bulunan insanlara gösterdiği yardımlara ilişkin anlar da yer alıyor.

TSK'dan Kahraman Mehmetçik videosu

Videoda, askerlerin birbirleri ve komutanlarıyla olan ilişkileri, nöbetleri, eğitimleri ve göreve giderken yapılan hazırlıklar ile sosyal hayatlarına ilişkin kesitlerinin de yer aldığı fotoğraf kareleri bulunuyor.

TSK'dan Kahraman Mehmetçik videosu

Videonun açıklama kısmında ise "Bu milletin bağrından çıkan, askere davul, zurna, halaylarla giden vatan uğruna gözünü kırpmadan canını vermeyi görev bilen; en zorlu şartlarda karada, denizde, havada; karda, kışta, kavurucu sıcakta görevini en iyi şekilde yerine getiren kahraman Mehmetçik" ifadelerine yer veriliyor.

TSK'dan Kahraman Mehmetçik videosu

TSK'dan Kahraman Mehmetçik videosu

TSK'dan Kahraman Mehmetçik videosu

TSK'dan Kahraman Mehmetçik videosu

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