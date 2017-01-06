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TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait 11 hedef imha edildi.

Ajanslar | 06.01.2017 - 22:36
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Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

TSK'NIN AÇIKLAMASI

11 hedefin imha edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 11 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

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