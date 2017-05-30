TSK'dan Kato Dağı'na operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığınca yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 yeni mağara belirlendi.

MAĞARALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Mağaralarda yapılan aramada, 82 milimetre havan, 9 roketatar, bomba atar, doçka, 31 uzun namlulu silah, 467 roketatar mühimmatı, 20 bin biksi fişeği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Böylece, 19 Nisanda başlayan operasyondan bugüne kadar 719 silah, 363 bin 148 muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat ve 75 ton yaşam malzemesi ele geçirilmiş oldu.