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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerindeki terör örgütü PKK'ya ait 2 silah mevzisi Türk Savaş uçakları tarafından imha edildi.

13.01.2017 - 08:31
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, dün 15.05-15.27 saatleri arasında Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerindeki PKK terör örgütüne ait iki silah mevzisinin Türk savaş uçakları tarafından vurulduğu belirtildi.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tam isabetle vurulan mevzilerin imha edildiği belirtilen açıklamada 3 teröristin öldürüldüğü ifade edildi. Görevlerini başarıyla yerine getiren savaş uçaklarının emniyetli bir şekilde üslerine geri döndüğü bildirildi.

Bölgede tespit edilen iki silah mevzii imha edilmiş ve mevzilerdeki 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist de etkisiz hale getirilmiştir.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

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