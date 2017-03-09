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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'nın Kuzey Irak'a düzenlediği hava harekatında 7 hedef imha edildi.

09.03.2017 - 19:37
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TSK, Kuzey Irak'ta terörist hedeflerini bombalamaya devam ediyor.

9 HEDEF BOMBALANDI

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "9 Mart 2017 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 12.00-13.00 saatleri arasında Irak kuzeyi Hakurk bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; hedeflenen bölgelerde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait toplam 7 hedef (barınma yerleri ve sığınak) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

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