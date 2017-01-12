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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Türk Hava Kuvvetleri, Irak'ın Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenledi.

12.01.2017 - 21:01
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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölgede tespit edilen iki silah mevzii imha edildi, mevzilerdeki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak 2017 tarihinde 15.05 ile 15.27 saatleri arasında Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede tespit edilen iki silah mevzii imha edilirken mevzilerdeki 3 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.

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