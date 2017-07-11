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TSK'dan Mardin ve Hakkeri'de hava operasyonu

Terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde eden TSK, Mardin ve Hakkari'de 11 terörist öldürüldüğünü açıkladı.

11.07.2017 - 08:14
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TSK'dan Mardin ve Hakkeri'de hava operasyonu

TSK, Mardin/Dargeçit ve Hakkari kırsalına gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini ve 11 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MARDİN'DE 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da gece saatlerinde Mardin/Dargeçit kırsalına Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen sekiz PKK'lı etkisiz hale getirildi, iki silah mevzii de imha edildi.

HAKKARİ'DE DE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamaya göre, gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında da eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen üç PKK'lı etkisiz hale getirildi, bir mağara da özel mühimmat kullanılarak imha edildi.

Açıklamada, her iki harekatın ardından savaş uçaklarının üslerine döndükleri belirtildi.

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