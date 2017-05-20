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TSK'dan ÖSO'ya yoğun askeri eğitim

ÖSO grupları, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk safhasının ardından, 29 Mart'tan bu yana yoğun bir program kapsamında askeri eğitimden geçiyor.

20.05.2017 - 01:59
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Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk sınırına yakın bölgelerde yeni eğitim kampları kuran Özgür Suriye Ordusu grupları, Türk Silahlı Kuvvetleri denetiminde, hem kıdemli mensuplarına hem de son dönemde katılan çok sayıdaki yeni mensuplarına eğitim veriyor.

TSK'dan ÖSO'ya yoğun askeri eğitim

TSK'dan ÖSO'ya yoğun askeri eğitim

Eğitimlerde kamplarda çeşitli silahların kullanımı öğretilirken, yoğun fiziksel eğitim de veriliyor. Eğitimlerin çoğu bölgedeki arazi şartları göz önüne alınarak, birebir operasyon icra edilen arazilere benzer bölgelerde gerçekleştiriliyor.

Daha önce de eğitim kamplarına alınan ÖSO mensuplarına yeni kurulan kamplarda TSK Özel Kuvvetlerine mensup personel tarafından daha örgütlü bir eğitim veriliyor. TSK'nın Suriye'deki harekatını bitirmesi üzerine, ÖSO yetkilileri kalabalık savaşçı gruplarının eğitimine artık daha fazla zaman ayırabiliyor.

TSK'dan ÖSO'ya yoğun askeri eğitim

"YENİ BİR ÖSO DOĞUYOR"

Ayrıca ÖSO mensuplarında önceki çatışmalarda görülen zafiyet ve eksikliklerin giderilmesi yönünde de verilen eğitimler sonucunda önemli gelişmeler kaydedildiği öğrenildi.

Bölgedeki askeri yetkililer, "Artık sahada eski ÖSO yok, yeni bir ÖSO doğuyor. Eğitime alınan bu ÖSO mensupları ilerde yapılacak muhtemel operasyonlarda farkını gösterecek." tespitinde bulundu.

TSK'dan ÖSO'ya yoğun askeri eğitim

Askeri yetkililer, "Eğitim kamplarında birebir muharebeyi, havan, roketatar, orta ve hafif makinalı silahlar gibi her türlü silahı kullanmayı öğrenen ÖSO mensuplarının bir yıl öncesine göre eğitim seviyelerinde büyük bir ilerleme kaydetmeleri ilerde alacakları görevlerde mutlak başarıyı getirecektir." değerlendirmesini yaptı.

TSK'dan ÖSO'ya yoğun askeri eğitim

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