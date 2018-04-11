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TSK'dan PKK'ya eş zamanlı operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesi, Hakkari'nin Çukurca ilçesi ve Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 el yapımı patlayıcı imha etti.

İHA | 11.04.2018 - 17:01..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, bir Biksi makineli tüfeği, bir Kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

TSK'dan PKK'ya eş zamanlı operasyon

IRAK'TA 300 KİLOGRAM AMONYUM NİTRAT BULUNDU

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonda da bir Biksi makineli tüfeği, iki RPG-7 roketatar, dört el bombası, 19 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 720 muhtelif çapta fişek, 60 tahrip kapsülü, 300 kilogram amonyum nitrat, bir jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tespit edilen sekiz antitank mayını ve 35 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin Çukurca kırsalında güvenlik güçlerinin icra edilen arazi taramasında ise, bir RPG-7 roketatar ele geçirildi.

TSK'dan PKK'ya eş zamanlı operasyon



TSK'dan PKK'ya eş zamanlı operasyon



TSK'dan PKK'ya eş zamanlı operasyon

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