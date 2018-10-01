TSK'dan PKK'ya kış operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. PKK'nın inlerini basan Türk askeri, mühimmatları topladı mağaraları temizledi.





HEREKOL DAĞI'NDA OPERASYON

PKK'nın militanlarını sakladığı Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesine yapılan operasyonda, kullanılan 5 mağara tespit edilerek imha edildi.

Siirt Valiliği, yaşam malzemelerinin yanı zıra patlayıcı yapmak için kullanılan 85 adet ev tüpü, elektrik kablosu ve çivi gibi malzemelerin ele geçirildiğini açıkladı.





PREZERVATİF BİLE VAR

Valilik, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesine yapılan baskında ele geçirilen malzemeleri açıkladı.

Yapılan açıklamada; "Tespit edilen 5 mağara ve eklentilerinde, 1 adet şırıngalı patlayıcı düzeneği, 1 adet Bixi makineli tüfek monte hamili, 85 adet ev tipi tüp, 2 adet radyo, 4 adet düdüklü tencere, 4 metre halat, 1 adet alüminyum merdiven, 4 adet su pompası, 70 metre elektrik kablosu, 3 adet CD, 4 adet 150 litrelik varil, 1 adet jeneratör, 9 adet buji, 1 adet lehim makinesi, 3 adet mazotlu soba, 3 adet akü, 8 adet el feneri, 1 adet 150 metre beyaz renkli branda, 100 metre mavi renkli branda, 20 adet prezervatif, 20 adet antibiyotik ilaç, 5 kutu ağrı kesici ilaç, 25 litre benzin, 30 litre mazot, 50 adet ampul, 1 adet kalaşnikof tüfeği şarjörü, 2 adet şemsiye, 3 adet sırt çantası ile çok sayıda yaşam malzemeleri ve örgütsel dokuman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay mahallinde imha edilmiştir" denildi.