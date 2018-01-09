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TSK'dan Rus askerine tıbbi tahliye

Rus Deniz Kuvvetlerine ait bir geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada rahatsızlanan personeli, TSK tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

İHA | 09.01.2018 - 21:40..
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Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetlerine ait KIL-158 isimli lojistik destek gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında rahatsızlanan bir personeli için Türk Silahlı Kuvvetlerinden tıbbi tahliye talebinde bulundu.

RUS ASKERİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çanakkale Boğaz Komutanlığı tarafından mülki makamlarla kurulan koordine sonucunda, hasta personelin gemiden tahliye edilerek, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevki sağlandı.

Hastanede tedavisi devam eden personele, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen bir tabip subayı ve bir sağlık astsubayı refakat ediyor.

TSK'dan Rus askerine tıbbi tahliye

TSK'dan Rus askerine tıbbi tahliye

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