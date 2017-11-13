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TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

TSK, Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında, terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depolarını imha etti.

13.11.2017 - 08:29
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

TERÖRİSTLER SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.

Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar emniyetle üslerine döndü.

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