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TSK'dan sınıra seyyar ilk yardım hastanesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye sınırındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'na, 14 çadır ve 14 konteynerden oluşan "seyyar ilk yardım hastanesi" kuruldu.

AA | 24.02.2018 - 17:04..
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 14 çadır ve 14 konteyner ile oluşturulan "seyyar ilkyardım hastanesi", 1 Ekim'den bu yana hizmet veriyor.

16 BRANŞTA 19 DOKTOR GÖREV YAPIYOR

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile İdlib'e intikal eden TSK unsurlarına en hızlı şekilde sağlık hizmet desteği sağlamak, stabilizasyon ve hasar kontrolü cerrahisi hizmetini sunmak maksadıyla Cilvegözü Sınır Kapısı bölgesine kurulan seyyar ilk yardım hastanesinde, toplam 16 branşta 19 deneyimli askeri ve sivil tabip görev yapıyor.

Doktorlarla birlikte bir eczacı, 21 sağlık teknikeri, 15 hemşire ve 21 idari personel olmak üzere toplam 77 personel aynı anda görevini sürdürdüğü hastanedeki sağlık çalışanları, hem TSK hem de Sağlık Bakanlığı personelinden oluşuyor.

TSK'dan sınıra seyyar ilk yardım hastanesi

Hastanedeki hizmet sayesinde harekat süresince sağlık hizmet desteği ihtiyacının yanı sıra sınır ötesinde oluşabilecek sağlık malzemesi ihtiyaçlarının da çok hızlı bir şekilde karşılanması öngörülüyor.

14 çadır ve 14 konteynerden oluşan seyyar ilk yardım hastanesi, kapasitesi ve sunduğu sağlık hizmetlerine göre "Rol-2" seviyesinde faaliyet gösteriyor. Hastane, harekat bölgesindeki askeri sağlık personeli tarafından verilen "Rol-1" sağlık hizmeti desteği ile "Rol-3" seviyesinde hizmet veren Hatay Devlet Hastanesi arasında hasta/yaralı tahliye ve tedavisi anlamında köprü vazifesi görüyor.

TSK'dan sınıra seyyar ilk yardım hastanesi

AYNI ANDA 8 KİŞİYE KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE EDİLEBİLİYOR

Ameliyathane, yoğun bakım, eczane, laboratuvar, sterilizasyon, triaj, radyoloji bölümleri, su deposu ve jeneratörlerin yer aldığı seyyar hastanede, aynı anda 8 hasta/yaralıya ilk yardım ve küçük cerrahi uygulanabilirken, yine aynı anda iki yaralıya genel anestezi altında acil ameliyat, röntgen çekimi ve bir yaralıya ultrasonografi hizmeti verilebiliyor.

TSK'dan sınıra seyyar ilk yardım hastanesi

Aynı anda 6 hasta ve yaralıya yoğun bakım tedavi hizmeti sunabilen sağlık merkezi, bir saat içinde 80 hasta/yaralının kan analizini yapabilme, gerekli acil ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacını depolayabilme, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere yönelik dekontaminasyon imkanına da sahip.

TSK seyyar ilk yardım hastanesinin vazifesini kesintisiz yapması için, TSK personel ve lojistik imkanlarına ilave olarak, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Hatay Valiliğince de personel ve tıbbi lojistik destek sağlanıyor.

TSK'dan sınıra seyyar ilk yardım hastanesi

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