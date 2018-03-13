taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.281
USD
3,8636
EURO
4,7747
ALTIN
164,35
PETR
64,4800

TSK'dan sivillere şefkat eli

TSK, Afrin merkezini kuşatırken, teröristlerin elinden alınan bölgelerdeki sivillere yardım eli uzatıyor. PKK'dan alınan Hasırki köyünde askerler, sivilleri sağlık taramasından geçirdi.

AA | 13.03.2018 - 15:18..
  1. Haberler
  2. Gündem

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

KÖYLÜLERE YARDIM

TSK'ye ait birlikler, Hatay sınırı karşısındaki Afrin'in Hasırki köyünü teröristlerden temizledi.

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK unsurlarından arındırılan Afrin'in Hasırki köyünde sivilleri sağlık muayenesinden geçirerek ilaç dağıttı.

TSK'dan sivillere şefkat eli


ASKERİN BOT HASSASİYETİ

Aralarından çocuk ve yaşlıların da bulunduğu köydeki sivillere sağlık taraması yapan Mehmetçik'in ev sahiplerinden müsaade alarak evlere girerken botlarını çıkardıkları görüldü.

TSK'dan sivillere şefkat eli

İLAÇ DAĞITILDI

Türk askeri, sağlık taramasından geçirilen sivillere ilaç dağıtımı da yaptı. Afrinli siviller, Türkiye'ye ve Mehmetçiklere sağlık taraması ve ilaç dağıtımından dolayı teşekkür etti

TSK'dan sivillere şefkat eli

TSK'dan sivillere şefkat eli

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Isparta, şehidini uğurladı
Ağrı'da teröristlerle çatışarak ölen Uzman Çavuş Göksel Koç, baba evi olan Isparta'ya getirildi.
Diyarbakır'daki çatışmada 2 asker şehit oldu
Valilik, Diyarbakır Dicle'deki çatışmada iki askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin yaralandığını açıkladı.
Teröristlerin hendekleri köprülerle aşılacak
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlar ile terör örgütünün kazdığı derin çukurları aşmak için kullanılacak köprüler sınıra gönderildi.
Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da defnedildi
Cinderes'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

115
İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

69
Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

91
Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

52
CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

78
Memleketin sarı taksi sorunu var

Memleketin sarı taksi sorunu var

392
TSK'nın yeni hedefi: Afrin'in güneyi

TSK'nın yeni hedefi: Afrin'in güneyi

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM