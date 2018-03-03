TSK'dan son yılların en büyük sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından doğu illerinden yola çıkarılan 100’ü aşkın fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat ve topçu bataryaları Kilis’e geldi.

VATANDAŞLARDAN ASKERLERE SEVGİ SELİ

Vatandaşların yoğun sevgi gösterisi altında askeri konvoy 5 kilometrelik yolu 1 saatte kat edebildi.

TSK, tek seferde en büyük sevkıyatını Kilis üzerinden Afrin bölgesine yaparken, vatandaşların sevgi gösterilerine askerler de korna çalarak yanıt verdi. Bazı vatandaşlar, askerlere Türk bayrakları verdi.