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TSK'dan terör mevzilerine bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de hilâl şeklindeki bölgeyi teröristlerden temizledi. Afrin merkezine başarılı bir şekilde ilerleyen TSK, Raco bölgesini ablukaya almış durumda.

DHA | 27.02.2018 - 16:46..
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TSK'dan terör mevzilerine bombardıman

Terör örgütlerinin, Türkiye'nin Suriye sınırındaki etkinliğini sona erdirme amacıyla yürütülen harekatta, Raco çevresinde silah sesleri daha çok duyulmaya başladı.

TSK'nın jetlerle havadan, topçu atışlarıyla da karadan yaptığı müdahaleye zaman zaman ÖSO güçleri de katıldı.

AFRİN KISKACA ALINDI

Silah ve mühimmat taşıdığı tespit edilen bir tren hareket halindeyken ÖSO güçleri tarafında vuruldu. Raco çevresinde merkeze yönelik kıskaç daraltılıyor. Azez ve çeşitli bölgelerden ÖSO güçleri, Raco çevresi ve Cinderes tepelerinde mevzilenen diğer ÖSO güçlerine destek olarak gönderiliyor.

TSK'dan terör mevzilerine bombardıman

TSK, AFRİN MERKEZE İLERLİYOR

Harekatta 'hilal'in tamamlanmasıyla birlikte, Azez'den başlayan ve Reyhanlı sınırına kadar devam eden 'hilal' alanı içindeki tüm terör mevzilerine dönük topyekün operasyonun hazırlıkları da sürüyor.

Son olarak El Hadid ve Cinderes arasındaki bölgenin kapatılmasıyla gözler Raco, Cinderes ve Afrin merkezlerine çevrildi. Afrin merkeze yönelik operasyonların hız kazanmasıyla, Fırat'ın doğusunda Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gönderilmeye çalışılan tüm terör unsurlarının da önü kesilecek.

TSK'dan terör mevzilerine bombardıman

TERÖRİSTLERİN SINIRLA BAĞLANTISI KESİLDİ

Kısa bir süre içerisinde Tel Rıfat, Ayn Dakna, Minnak Havalimanı ve Marenez'e yönelik operasyonların da başlayacağı öğrenildi. Böylelikle 'hilal'in iki ucu, bir tarafta Reyhanlı sınırındaki El Hadid, diğer tarafta ise Azez'e uzanarak Afrin'e giden tüm yollar ele geçirilecek.

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