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TSK'dan yaklaşık 8 bin personel ihraç edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında 150'si general, amiral ve 4 bin 287'si subay olmak üzere 7 bin 655 personel ihraç edildi.

12.07.2017 - 13:09
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AA muhabirinin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından çok sayıda personel terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla ihraç edildi, geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

KARA KUVVETLERİNDEN 4 BİN 801 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen personel sayısı 4 bin 801 oldu. Bunların 87'sini generaller oluştururken 2 bin 538 subay, bin 16 astsubay, bin 87 uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile 73 işçi/memurun Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile bağı kesildi. Darbe girişiminin ardından 140 personel hakkında ise geçici olarak görevlerinden uzaklaştırma kararı alındı.

DENİZ KUVVETLERİNDE 31 AMİRALİN İLİŞİĞİ KESİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise 31 amiralin ilişiği kesildi. Bunların yanı sıra 646'sı subay, 368'i astsubay, 30'u uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ve 27'si memur/işçi olmak üzere bin 102 personel ihraç edildi. Komutanlıkta 121'i subay olmak üzere 231 personel görevden uzaklaştırıldı.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA BİN 752

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise ihraç edilen personel sayısı bin 752 oldu. Bunların 32'sini generaller oluştururken bin 103 subay, 536 astsubay, 55 uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile 26 memur/işçinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığında 415 personele ilişkin de geçici görevden uzaklaştırma kararı verildi.

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