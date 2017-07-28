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TSK'dan Zap'a hava harekatı

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen hava harekatıyla örgüte bir darbe daha vuruldu.

28.07.2017 - 08:26
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TSK'dan Zap'a hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekatta, 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, teröristlere ait 7 barınma yeri, 4 silah mevzi, 11 mağara ve 2 Doçka silahı imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

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