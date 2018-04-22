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TSK'de yeni dönem: Kamuflajlar değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve komuta kademesince de giyilen yeni kamuflaj üniformalar temmuz başına kadar birliklere dağıtılacak.

AA | 22.04.2018 - 11:16..
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi, Hatay'daki askeri birlikleri ziyareti sırasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından giyilen koyu renkli kamuflajlar Mehmetçik'in yeni üniforması olarak belirlendi.

Üniformalardaki değişimle TSK'ye sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin 15 Temmuz 2016'da oluşturdukları kötü intibanın ortadan kalkacağı değerlendiriliyor.

TSK'de yeni dönem: Kamuflajlar değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kamuflajla sınır karakolunda ARŞİV

AKAR'IN EMRİYLE TASARIM DEĞİŞTİRİLDİ

TSK'de kamuflaj üniformaların değişikliğine yönelik çalışmaların ilk aşaması tasarım oldu. Üniformaların yeniden tasarlanmasına Orgeneral Akar'ın emri doğrultusunda 2016'da başlandı. Yeni tasarım üniformanın pilot üretimi de ilk olarak Orgeneral Akar tarafından kullanıldı.

ASKERLER UYDUDAN BAKILINCA GÖRÜLMEYECEK

Nano teknolojiyle üretilen, uydudan bakıldığında askerlerin görünmesini engelleyen, ultraviyole ışınlarından koruyan ve yıkandığında normallere oranla 8 kat hızlı kuruyan kumaşlarla üretilen kamuflajların yeni tasarımında en büyük farklılığı, rütbenin taşındığı alan oluşturdu. Mevcutta omuzlarda bulunan rütbeler, Orgeneral Akar'ın giydiği üniformada göğsün sağ bölümünde yer aldı. Rütbe boyutunun diğerine oranla daha küçük olduğu bölümün hemen altında ise soyadı ve kan grubu bilgisinin bulunduğu isimlik yer aldı. Bröveler ise eski üniformalardaki yerlerini korudu.

TSK'de yeni dönem: Kamuflajlar değişiyor

İLK OLARAK ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA GİYİLDİ

Pilot uygulamaya ilişkin alınan geri dönüşlerin ardından tasarımda düzenlemeye gidildi. Düzenleme sonucu göğsün sağ alt bölümüne alınan rütbeler yeniden omuzlara taşındı. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kamuflaj üniformaların renk tonlarına yönelik de değişiklik kararı alındı.

Üniformalarda renk konusunda yapılan değişikliğin ardından komuta kademesi yeni üniformaları Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcında giydi. Değişiklik kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelince giyilen kamuflajlarda da değişiklik dikkati çekti.

TSK'da yeni kamuflaj dönemi VİDEO

TEMMUZ AYI İTİBARIYLA YENİ ÜNİFORMALAR KULLANILACAK

Yeni kamuflaj üniformalarının üretimine başlandı. Üniformaların temmuz başına kadar birliklere gönderilmesi ve Mehmetçik tarafından kullanılması planlanıyor.

Öte yandan, pilotlar tarafından kullanılan tulumlarla Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin üniformalarında da değişikliğe yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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