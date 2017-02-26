TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE), savunma sanayii alanında geliştirdiği önemli projeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmeye devam ediyor.

TÜBİTAK-SAGE ile ASELSAN arasından imzalanan sözleşme kapsamında, TÜBİTAK SAGE güdüm kitlerinin geliştirilmesini üstlenecek.Testlerin tamamlanmasından sonra Türk ordusunun envanterine girecek ve gücüne güç katacak.

KANATLI GÜDÜM KİTİ

Kanatlı Güdüm Kiti (KGK), MK-83 ve MK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kiti.

Böylece bombalara, karda kışta her türlü hava koşulunda, 100 km’nin üzerinde bir mesafeden atıldığında hassas vuruş yeteneği kazandırılıyor.

Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlıyor. Yani 'Kanatlı Güdüm Kiti' düşman hava sahasına girmeden hedefleri imha edecek.

TSK'ndan yeni atak; Kanatlı Güdüm Kiti İZLE

Fiziksel özellikler

Mk-82 ile birlikte

Boy: 2500 mm

Kanat Açıklığı: 2600 mm

Çap: 275 mm

Ağırlık: 300 kg

Mk-83 ile birlikte

Boy: 3200 mm

Kanat Açıklığı: 2600 mm

Çap: 355 mm

Ağırlık: 600 kg

Operasyonel özellikler

30.000 ft irtifa için 60 NM ve 10.000 ft irtifa için 20 NM menzil

10 m hassasiyetle yüksek hızda öldürücü vuruş

10o-80o arasında ayarlanabilir vuruş açısı

600 knot uçuş hız limitiKKS/ANS ile yüksek hassasiyet

Güçlü yok edici etki



