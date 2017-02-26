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TSK'ndan yeni atak; 'Kanatlı Güdüm Kiti'

Milli imkanlarla üretilen ve testleri devam eden 'Kanatlı Güdüm Kiti', mevcut MK83 ve MK82 bombalarının menzilini 100 km'ye kadar çıkacak.

26.02.2017 - 12:48
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TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE), savunma sanayii alanında geliştirdiği önemli projeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmeye devam ediyor.
TÜBİTAK-SAGE ile ASELSAN arasından imzalanan sözleşme kapsamında, TÜBİTAK SAGE güdüm kitlerinin geliştirilmesini üstlenecek.Testlerin tamamlanmasından sonra Türk ordusunun envanterine girecek ve gücüne güç katacak.

KANATLI GÜDÜM KİTİ

Kanatlı Güdüm Kiti (KGK), MK-83 ve MK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kiti.
Böylece bombalara, karda kışta her türlü hava koşulunda, 100 km’nin üzerinde bir mesafeden atıldığında hassas vuruş yeteneği kazandırılıyor.
Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlıyor. Yani 'Kanatlı Güdüm Kiti' düşman hava sahasına girmeden hedefleri imha edecek.

TSK'ndan yeni atak; Kanatlı Güdüm Kiti İZLE

TSK'ndan yeni atak; 'Kanatlı Güdüm Kiti'

Fiziksel özellikler
Mk-82 ile birlikte
Boy: 2500 mm
Kanat Açıklığı: 2600 mm
Çap: 275 mm
Ağırlık: 300 kg

Mk-83 ile birlikte
Boy: 3200 mm
Kanat Açıklığı: 2600 mm
Çap: 355 mm
Ağırlık: 600 kg

Operasyonel özellikler
30.000 ft irtifa için 60 NM ve 10.000 ft irtifa için 20 NM menzil
10 m hassasiyetle yüksek hızda öldürücü vuruş
10o-80o arasında ayarlanabilir vuruş açısı
600 knot uçuş hız limitiKKS/ANS ile yüksek hassasiyet
Güçlü yok edici etki


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