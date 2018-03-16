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TSK'nın açıkladığı rakamlar HDP'lileri rahatsız etti

HDP'li Meral Danış Beştaş, TSK tarafından her gün açıklanan rakamların psikolojilerini bozduğunu itiraf etti.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 16:04..
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TSK'nın açıkladığı rakamlar HDP'lileri rahatsız etti

Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden Amerika destekli teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 56. gününe girdi.

Havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbeler vuran TSK, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 3530'a yükseldiğini bildirdi.

Her gün TSK tarafından açıklanan bu rakamlar, örgütün siyasi kanadından büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, partisinin bu duruma bakışını ortaya koydu.

PSİKOLOJİMİZ BOZULDU İTİRAFI

"Her gün rakamlar veriliyor, istatistikler kaç kişi öldürdük diye açıklanıyor" ifadelerini kullanan HDP'li Beştaş, Türkiye'nin psikolojisinin bozdurulduğunu savundu.

ÖFKEYE SEBEP OLUYOR

Beştaş, "Bu can yakıyor, bu kırıyor, bu öfkeye sebep oluyor. Dilimize özen gösterelim." diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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