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TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresini bir yıl daha uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi.

AA | 08.02.2018 - 08:50..
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Tezkerede, TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı, bu alanda BM sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği ifade edildi.

TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

TSK KORSANLARA KARŞI GÖREVE DEVAM EDİYOR

Anılan bölgelerde devam eden korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin son olarak 7 Kasım 2017 tarihli kararla bir yıl daha uzatıldığı anımsatılan tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için 10 Şubat 2009 tarihli TBMM kararıyla hükümete verilen ve son olarak 8 Şubat 2017 tarihli ve 1136 sayılı karar ile 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren bir yıl uzatılan izin süresinin, anılan kararlarda belirlenen ilke ve esaslar dahilinde, 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılması, ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurlarımızın bölge ülkeleri karasuları dışında, denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılması için izin verilmesini anayasanın 92. maddesi uyarınca arz ederim."

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