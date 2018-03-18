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TSK'nın Afrin başarısı

Amerika, terör örgütü DEAŞ'ı Rakka'dan temizlemek için bölgede taş üstünde taş bırakmazken, TSK hiçbir sivilin canına ve malına zarar vermeden Afrin'e girdi.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 15:40..
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TSK'nın Afrin başarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak tarihinde Afrin'i işgal eden terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi bölgeden temizlemek için başlattığı operasyonda sona doğru yaklaştı.

AFRİN DÜŞTÜ

Afrin ilçe merkezini bugün itibariyle kontrol altına alan TSK ve ÖSO güçleri, bölgeyi teröristlerden arındırdı.

TSK'NIN SİVİL HASSASİYETİ

Operasyonun başladığı ilk günden beri titiz bir şekilde operasyonu gerçekleştiren Türk askeri, sivillere ve sivillerin mallarına zarar vermeden başarılı bir şekilde Afrin merkezini ele geçirdi. Hiçbir hastaneye, okula zarar vermeden ilerleyen Mehmetçiği gören halk ise seviçten gözyaşlarına boğuldu.

TSK'nın Afrin başarısı

Afrin şehir merkezinin havadan görüntüsü ViDEO

TSK'nın Afrin başarısı


ABD, RAKKA'YI YERLE BİR ETTİ

Oysa ki ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı temizlemek için Rakka'da gerçekleştirdiği operasyonda bölge yerle bir edildi. Rakka'ya bomba yağdıran Amerika, bölgede ne bir okul ne de bir hastane bıraktı.

TSK'nın Afrin başarısı

ABD'nin operasyonu sonrası Rakka

TSK'nın Afrin başarısı

ABD'nin operasyonu sonrası Rakka

TSK'nın Afrin başarısı

ABD'nin operasyonu sonrası Rakka

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