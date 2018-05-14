TSK'nın Deniz Aslanı tatbikatı sona erdi

Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın öğleden sonra yapılan ikinci bölümünde ise bu kez kaza yapan yolcu motorunda kurtarma senaryosu hayata geçirildi.

Gemiden alınan acil durum sinyalinin ardından Ankara'daki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin görevlendirmesi ve arama kurtarma talebinde bulunmasıyla Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti.

GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

İlk olarak Sahil Güvenlik Komutalığı'na ait Casa tipi bir arama kurtarma uçağı havalanarak deniz üzerinde keşif uçuşu başlattı. Uçuş sırasında kazazedelerin yerleri tespit edildi.

Bu bölgelere can salları bırakıldı, duman kandilleriyle markalandı. Kumanda merkezine de giden bu koordinatlar içinde bir helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma gemileri, TCSG Umut gemisi ve botlarla çalışma yapıldı.

TATBİKAT SONA ERDİ

Can sallarında bulunan kazazedeleri ilk olarak helikopter kurtardı. Denizde kalan diğer yaralılar da zodyak botlarla kurtarma gemilerine alındı. Bu yaralıların, gemilerdeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevkleri gerçekleştirildi. Öğleden sonra sadece Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen tatbikat, başarıyla sona erdi.