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TSK'nın Deniz Aslanı tatbikatı sona erdi

Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği Deniz Aslanı 2018 tatbikatı gerçeği aratmadı.

DHA | 14.05.2018 - 16:50..
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Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın öğleden sonra yapılan ikinci bölümünde ise bu kez kaza yapan yolcu motorunda kurtarma senaryosu hayata geçirildi.

Gemiden alınan acil durum sinyalinin ardından Ankara'daki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin görevlendirmesi ve arama kurtarma talebinde bulunmasıyla Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti.

TSK'nın Deniz Aslanı tatbikatı sona erdi

GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

İlk olarak Sahil Güvenlik Komutalığı'na ait Casa tipi bir arama kurtarma uçağı havalanarak deniz üzerinde keşif uçuşu başlattı. Uçuş sırasında kazazedelerin yerleri tespit edildi.

TSK'nın Deniz Aslanı tatbikatı sona erdi

Bu bölgelere can salları bırakıldı, duman kandilleriyle markalandı. Kumanda merkezine de giden bu koordinatlar içinde bir helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma gemileri, TCSG Umut gemisi ve botlarla çalışma yapıldı.

TATBİKAT SONA ERDİ

Can sallarında bulunan kazazedeleri ilk olarak helikopter kurtardı. Denizde kalan diğer yaralılar da zodyak botlarla kurtarma gemilerine alındı. Bu yaralıların, gemilerdeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevkleri gerçekleştirildi. Öğleden sonra sadece Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen tatbikat, başarıyla sona erdi.

TSK'nın Deniz Aslanı tatbikatı sona erdi



TSK'nın Deniz Aslanı tatbikatı sona erdi



TSK'nın Deniz Aslanı tatbikatı sona erdi

TSK'nın Deniz Aslanı tatbikatı sona erdi


TSK'nın Deniz Aslanı tatbikatı sona erdi

TSK'nın Deniz Aslanı tatbikatı sona erdi

TSK'nın Deniz Aslanı tatbikatı sona erdi

TSK'nın Deniz Aslanı tatbikatı sona erdi

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