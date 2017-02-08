TSK'nın El Bab'dan sonraki hedefi Rakka olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel bin Ahmed Al-Jubeir ile basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu Suriye'deki gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki telefon görüşmesi ve Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin şunları söyledi:
"TRUMP'LA FAYDALI BİR GÖRÜŞME OLDU"
*Trump ile Erdoğan dün gece son derece faydalı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi; konulardan biri DEAŞ ile mücadele ve bu bizim ortak hedefimiz.
ÜÇ KRİTİK ŞEHİR; EL BAB, RAKKA, MUSUL
*Önümüzdeki süreçte DEAŞ için üç kritik şehir var; El Bab, Rakka ve Musul; buralardan DEAŞ'ın temizlenmesi için ortak mücadele konusunda irade belirttiler.
"TSK'NIN BUNDAN SONRAKİ HEDEFİ RAKKA"
*Bu nedenle önümüzdeki süreçte El Bab operasyonunun bir an önce tamamlanması gerekiyor.
*Son günlerde El Bab'da TSK ve ÖSO ciddi mesafe kat etti, bundan sonraki hedef Rakka operasyonudur.
"ÖZEL KUVVETLER DEVREYE GİRMELİ"
*Rakka operasyonunun doğru kişilerle yapılması gerekiyor, başından beri bölgesel ülkeler ve koalisyon olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz dedik, sokmamız da gerekiyor.
*Diğer terör örgütlerine güvenmemek gerekiyor, yoksa Suriye'nin geleceği için çok ciddi hata olur.
*Bundan sonra DEAŞ ile mücadelemizin ABD ile daha etkili olacağını ve kısa sürede DEAŞ'ı Irak ve Suriye'den temizleyebileceğimize inanıyoruz.