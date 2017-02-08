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TSK'nın El Bab'dan sonraki hedefi Rakka olacak

Erdoğan ve Trump DEAŞ'ın Rakka ve Musul'dan temizliği için irade belirtti. Bakan TSK'nın Bab'dan sonraki hedefinin Rakka olacağını söyledi.

08.02.2017 - 13:30
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TSK'nın El Bab'dan sonraki hedefi Rakka olacak

TSK'nın El Bab'dan sonraki hedefi Rakka olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel bin Ahmed Al-Jubeir ile basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu Suriye'deki gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki telefon görüşmesi ve Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin şunları söyledi:

"TRUMP'LA FAYDALI BİR GÖRÜŞME OLDU"

*Trump ile Erdoğan dün gece son derece faydalı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi; konulardan biri DEAŞ ile mücadele ve bu bizim ortak hedefimiz.

ÜÇ KRİTİK ŞEHİR; EL BAB, RAKKA, MUSUL

*Önümüzdeki süreçte DEAŞ için üç kritik şehir var; El Bab, Rakka ve Musul; buralardan DEAŞ'ın temizlenmesi için ortak mücadele konusunda irade belirttiler.

"TSK'NIN BUNDAN SONRAKİ HEDEFİ RAKKA"

*Bu nedenle önümüzdeki süreçte El Bab operasyonunun bir an önce tamamlanması gerekiyor.

*Son günlerde El Bab'da TSK ve ÖSO ciddi mesafe kat etti, bundan sonraki hedef Rakka operasyonudur.

"ÖZEL KUVVETLER DEVREYE GİRMELİ"

*Rakka operasyonunun doğru kişilerle yapılması gerekiyor, başından beri bölgesel ülkeler ve koalisyon olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz dedik, sokmamız da gerekiyor.

*Diğer terör örgütlerine güvenmemek gerekiyor, yoksa Suriye'nin geleceği için çok ciddi hata olur.

*Bundan sonra DEAŞ ile mücadelemizin ABD ile daha etkili olacağını ve kısa sürede DEAŞ'ı Irak ve Suriye'den temizleyebileceğimize inanıyoruz.

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