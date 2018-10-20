NATO ile Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı tatbikat, İzmir Körfezi'nde sürüyor.

MAYIN HARBİ CANLANDIRILDI

Mayın harbi eğitimlerinin gerçekleştirildiği tatbikatta, Türk ekiplerinin gösterdiği gayret ve başarı ise izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

TSK'nın NUSRET-2018 Davet Tatbikatı'ndan görüntüler

METRELERCE DERİNLİKTE MAYIN TESPİTİ

TSK tarafından tatbikat kapsamında uzman ekiplerin metrelerce derinlikteki mayın tespit görüntüleri Twitter hesabından paylaşıldı.

Görüntülerde uzaktan kumandalı su altı arama cihazıyla tespit edilen bir mayın, başarıyla işaretleniyor. Tatbikat kapsamında iki komando, tespit edilen mayın civarında Türk bayrağı da açıyor.