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TSK'nın operasyonu öncesi YPG endişeli

Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesinin ardından; YPG, ABD'den silah alabilmek için DEAŞ'a karşı çatışmaya başladığını duyurdu.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 07:43..
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TSK'nın operasyonu öncesi YPG endişeli

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'de başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'in ardından namlusunu Münbiç ve Fırat'ın doğusuna çevirdi.

YPG'NİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili kararlı açıklamaları, terör örgütü YPG'de paniğe neden oldu.

Amerika'dan aldığı destekle bölgedeki varlığını sürdüren teröristler, yeni silahlar alabilmek için DEAŞ yalanını yeniden ortaya attı.

DEAŞ YALANI

Geçtiğimiz aylarda DEAŞ'a karşı çatışmaları durduran YPG, çatışmalara yeniden başladığını duyurdu.

Bu duyurunun diğer anlamı ise silah desteği...

TSK'nın operasyonu öncesi panikleyen teröristler, Amerika'dan ve Avrupa'dan yeni silahlar alabilmeyi hedefliyor.

Bilindiği üzere daha önce DEAŞ ile mücadele kapsamında YPG'ye verilen silahlar, Türk askerine karşı kullanılmıştı.

 

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