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TSK, Özel Kuvvetler'in görüntülerini paylaştı

Genelkurmay Başkanlığı halk arasında "bordo bereliler" olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait tanıtım görüntülerini paylaştı.

AA | 12.01.2018 - 18:42..
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TSK, Özel Kuvvetler'in görüntülerini paylaştı

Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan videoda, Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı timlerin kara, deniz ve havadaki zorlu eğitimlerinden görüntülere yer verildi.

Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan Özel Kuvvetler Komutanlığı tanıtım videosu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

EĞİTİMLERDEN GÖRÜNTÜLER YER ALDI

"Özel Kuvvetler" brövesinin yansıtıldığı kareyle başlayan videoda, halk arasında bilinen adıyla "bordo bereliler"in kara, deniz ve havadaki zorlu eğitimlerinden görüntüler yer aldı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı tanıtım videosu VİDEO

İç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesine karşı her türlü arazi ve iklim koşullarında görev yapabilecek nitelikte üst düzey eğitime tabi tutulan bordo berelilerin, hava indirme, keskin nişancılık, hayatı idame, balık adam ve çeşitli eğitimleri videoya yansıdı.

EN SEÇKİN BİRLİK

TSK'nın en seçkin birliği olan Özel Kuvvetler Komutanlığının operasyon görüntülerinin de paylaşıldığı videoda, TSK'nın kullandığı yeni tasarım kamuflaj üniformalar ve kullanılan gelişmiş teknoloji ürünler dikkat çekti.

Video, bir askerin bordo beresini taktığı kareyle sona eriyor.



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