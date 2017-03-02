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TSK'nın şafak operasyonları DEAŞ'a nefes aldırmadı

Türk Güvenlik Birimleri, yurt genelinde geçen ay terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı şafak operasyonlarıyla örgüte ağır darbe vurdu.

02.03.2017 - 18:06
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TSK'nın şafak operasyonları DEAŞ'a nefes aldırmadı

Düğünü bile kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla sürerken, polis, jandarma ve hudut birliklerinin geçen ay yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait dokümanlar, silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

TSK'nın şafak operasyonları DEAŞ'a nefes aldırmadı

SURİYE SINIRINDA ŞAFAK OPERASYONLARI

Ayrıca, Suriye sınırından teröristlerin geçişini engellemek için de önemli çalışmalar yürütüldü.

Türkiye, sınır hattında alınan önlemlerle terör örgütü DEAŞ'a geçit vermiyor. Ağır darbe vuruldu Yurt genelinde geçen ay terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı "şafak operasyonları"yla örgüte ağır darbe vuruldu.

YURT GENELİNDE 957 KİŞİ YAKALANDI

Bu operasyonlarda geçen ay 957 kişi yakalandı. Operasyonlarda aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan olduğu belirlenen isimlerin de bulunduğu 122 örgüt üyesi tutuklandı, pek çok mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

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