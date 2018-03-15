TSK'nın Afrin'i terör örgütlerinden temzilemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

SİVİLLERİ ENGELLEYEN DOZER VURULDU

Afrin şehir merkezinin kuşatılmasına az bir zaman kala terör örgütü YPG de sivillerin şehirden çıkışını engellemek için dozerlerle yolu kapatıyor.

İşte o dozerlerden biri TSK hava unsurları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

O anlar Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından paylaşıldı.

TSK'nın sivilleri engelleyen dozeri vurduğu anlar VİDEO