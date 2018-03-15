taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.342
USD
3,8991
EURO
4,8106
ALTIN
165,28
PETR
65,3000

TSK'nın sivilleri engelleyen dozeri vurduğu anlar

Terör örgütü YPG'nin Afrin şehir merkezinden çıkmaya çalışan sivil halkı dozerle engelleme çalışmaları dozerin vurulmasıyla engellendi.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 17:42..
  1. Haberler
  2. Gündem
TSK'nın sivilleri engelleyen dozeri vurduğu anlar

TSK'nın Afrin'i terör örgütlerinden temzilemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

SİVİLLERİ ENGELLEYEN DOZER VURULDU

Afrin şehir merkezinin kuşatılmasına az bir zaman kala terör örgütü YPG de sivillerin şehirden çıkışını engellemek için dozerlerle yolu kapatıyor.

İşte o dozerlerden biri TSK hava unsurları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

O anlar Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından paylaşıldı.

TSK'nın sivilleri engelleyen dozeri vurduğu anlar VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'den acı haber: 1 şehit
TSK'dan yapılan açıklamada, "Afrin'de el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
Bekir Bozdağ: Telefonda fetva dönemi kapanıyor
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Artık telefonla arayanlara telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı'ndan terörle mücadele kararlılık mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yaptığı konuşmada, "AP harekatı durdurmamızı istemiş, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız" dedi.
Amerikalı analist YPG'ye Afrin'de şans vermedi
CNN canlı yayınında Afrin hakkında değerlendirmelerde bulunan Rick Francona, YPG'li teröristlerin Türkiye'nin gücüne karşı koyamayacağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

117
Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

936
Afrin'de PKK tiyatrosu

Afrin'de PKK tiyatrosu

113
Topçular'da tramvay kazası

Topçular'da tramvay kazası

81
Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

28
Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

86
Sevim Dağdelen'in 'Türkiye'yi cezalandırın' çağrısı

Sevim Dağdelen'in 'Türkiye'yi cezalandırın' çağrısı

403
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM