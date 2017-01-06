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TSK'nın terör bilançosu

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ mensubu 1536, PKK mensubu 306 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

AA | 06.01.2017 - 11:23
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ASD

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

BİN 842 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne DEAŞ mensubu bin 536, PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler kapsamında, 108 kilogram kubar esrar, 4 bin 814 kilogram toz esrar ve 395 bin 917 paket kaçak sigara ele geçirildi.

FIRAT KALKANI HAREKATI

DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 136. güne gelindi.

Harekat kapsamında, Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskun mahal ve bin 870 kilometrekare alan kontrol altına alındı.

TSK, Fırat Kalkanı ve Musul harekatları kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ediyor.

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