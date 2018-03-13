TSK'nın yeni hedefi: Afrin'in güneyi

TSK'nın Afrin'e girişi için tüm hazırlıklar tamamlanırken, dün yeni bir hamle ile Mehmetçik ve ÖSO'nun Afrin'in güney bölgelerine doğru ilerlemeye başladığı açıklandı. Bunun altında ise yine anlamlı bir neden yatıyor

TSK'NIN SİVİL HASSASİYETİ

TSK'nın Afrin merkezine yalnızca bir kilometre mesafede konuşlanmaya başlaaması teröristleri korkuya sevk etti. 2 aydan kısa bi süre içerisinde Afrn'i çepeçevre saran Mehmetçik ve ÖSO birlikleri karşısında çaresiz kalan PYD/PKK/YPG'li teröristler, son tutunacak dal olarak sivilleri gördüler.

Sivilleri kendilerine kalkan eden hain terör örgütleri kuşatmayı kırmaya çalışırken, siviller de panik içerisinde Afrin'in güneyinden güvenli bölgelere kaçmaya çalışıyor.

Dün ortaya çıkan bu görüntülerde sivillerin Afrin sınırlarından çıkışına teröristlerce engel olunduğu görülürken, TSK'nın bu insani dramı çözmek için Güney bölgeleri yeni hedef olarak belirlediği belirtildi.

GÜVENLİ BÖLGELERE KAÇIŞ

Türk askeri Suriye'de girdiği her alanda mutluluk gözyaşları ile karşılanmış, dua ve şükranlar onlara sunulmuştu. Şimdi Afrin'de bu dramı yaşayan siviller, güneye kaçamadıkları için çareyi Mehmetçik'in daha önce terörden arındırdığı Fırat Kalkanı bölgesine sığınmakta bulunuyor.

Güney sınırlarından Afrin'i terk edemeyen siviller, bu noktada Afrin'in üst kesimlerine ilerleyerek doğu tarafında bulunan güvenli Fırat Kalkanı bölgesine doğru ilerlediği belirtiliyor.