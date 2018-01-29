TSK'nın yeni hedefi: Raco

Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı", 10. gününde de devam ediyor.

Mehmetçik ve ÖSO askerleri Raco’ya doğru ilerliyor.

YENİ HEDEF: RACO

Suriye sınırında bulunan ve terör örgütü PKK/PYD’li teröristlerin bulunduğu mevziler, Türk Silahlı Kuvvetlerince havadan ve karadan bombalanmaya devam ediliyor.

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mevkisinde bölgede bulunan dağlardan bombardımanın ardından dumanlar çıktığı görülüyor. Ayrıca Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı askerlerin de araçlarla Raco’ya doğru gittiği gözlemlenirken, bölgede teröristlerin çekilmesinin sürdürdüğü belirtiliyor.

İLK ŞEHİR HAREKATI

Afrin’in Hatay tarafında kalan batı cephesindeki hareketlilik bugün de sürüyor. Başta Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid olmak üzere PYD/PKK işgalindeki dağlık kesimi tamamen temizlemek isteyen TSK ve ÖSO’nun bu operasyonu, Zeytin Dalı'nın ilk şehir operasyonu niteliğinde olması bekleniyor.