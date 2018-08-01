TSK'nın yeni zırhlısı: VURAN

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine yeni bir zırhlı araç katılacak. Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerin BMC tarafından geliştirilen Vuran, ASELSAN'ın Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi silah sistemleriyle donatılarak görev yapacak.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Vuran, 9 kişilik personel kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkıyor. Yeni konfigürasyonlu Çok Amaçlı Zırhlı Araç Vuran 4x4, monokok tipte zırhlı kabin ve camları, şok emici koltukları, V-şeklindeki alt kısmı, silah istasyonu ve acil çıkış kapağıyla mayın ve balistik tehditlere karşı koruma sağlıyor.