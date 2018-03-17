TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk seferinde iki adet olmak üzere teslim edilen Anka-S İHA, Zeytin Dalı Harekatı'nda da görev aldı. Anka-S İHA Sistemi, uydu üzerinden görevini başarıyla sürdürüyor.

TSK'YA 2 HAVA ARACI DAHA TESLİM EDİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2 hava aracının daha teslimatı gerçekleşti. Milli uydularımız üzerinden kontrol edilebilen ve göreve hazır olan Anka-S İHA sayısı böylelikle 4'e yükseldi.





TEHŞİS - TAKİP VE İŞARETLEME YAPIYOR

Tam yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemleriyle operasyon sahasındaki her türlü zorluğa hazır olan ANKA-S, hava aracı kalkış meydanından bağımsız acil durum üslerine iniş yapabiliyor, link kaybı durumunda tanımlı meydanlara tam otonom iniş gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, kamera güdümlü uçuş modu ve tam otonom uçuş özellikleriyle görev odaklı uçuş yapılabiliyor. Yeni nesil elektro optik/kızıl ötesi kamerayla teşhis, takip ve işaretleme görevlerinin icrası, MAK görevi ve telsiz rölesiyle hava-yer/yer-yer haberleşme desteği sağlanıyor.



