TSK'ya 3 ATAK daha

Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Savunma Sanayii, sözü verilen T129 ATAK helikopterlerini teslim etmeye devam ediyor.

Başkanlığı'n resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 100 günlük icraat programındaki maddeleri bir bir hayata geçiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

ATAK helikopterlerinden harmandalı gösterisi VİDEO







BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

3 adet T129 atak helikopterin daha TSK'ya teslim edildiği belirtilirken, "Bu alandaki taahhüdümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.'' denildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise ''Türkiye’de bir ilki Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na aynı günde 3 adet ATAK helikopterimizi teslim ederek gerçekleştirdik.'' ifadeleri yer aldı.