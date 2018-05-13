TSK'ya emniyetli cep telefonu geliyor

"Emniyetli Cep Telefonu Projesi" için planlama çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında görüşme, anlık-çoklu ve grup mesajlaşma, konum paylaşımı yeteneklerine sahip emniyetli cep telefonlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

MİLLİ HABERLEŞME PROGRAMI KULLANILACAK

Cep telefonlarında milli geliştirilen haberleşme uygulaması kullanılması planlanıyor.

OPERASYONLAR SIRASINDA KULLANILACAK

Söz konusu telefonların öncelikle kritik görevlerdeki personele dağıtılması ve operasyonlar sırasında kullanılması planlanıyor.

SERİ ÜRETİMİ YAPILACAK

TSK'nın kullanımına yönelik "Emniyetli Uydu Telefonu Projesi"nin de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Proje kapsamında, harekat icra edilen birliklere, coğrafyadan bağımsız olarak emniyetli ve sürekli bir muhabere ortamı temin edilmesi amaçlanıyor. Emniyetli uydu telefonlarının seri üretimi de projedeki bir diğer hedef.